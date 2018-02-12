"Анжи" во второй раз арендовал Будковского

"Анжи" на своем официальном сайте объявил о переходе на правах аренды нападающего "Шахтера" Филиппа Будковского. Соглашение между махачкалинцами и "горняками" рассчитано до конца сезона-2017/18.

Отметим, что для Будковского этот переход в команду из Дагестана стал вторым. В июле 2016 года он перешел в "Анжи" на правах годичной аренды, но в январе досрочно вернулся в "Шахтер". В том же месяце он вновь присоединился к махачкалинцам. В составе российской команды он принял участие в 31 матче, забив 7 мячей.

Отметим, что первую часть сезона-2017/18 он провел в чемпионате Бельгии, выступая за "Кортрейк" (12 матчей, 1 гол).