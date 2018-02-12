"Анжи" во второй раз арендовал Будковского

"Анжи" на своем официальном сайте объявил о переходе на правах аренды нападающего "Шахтера" Филиппа Будковского. Соглашение между махачкалинцами и "горняками" рассчитано до конца сезона-2017/18.
Отметим, что для Будковского этот переход в команду из Дагестана стал вторым. В июле 2016 года он перешел в "Анжи" на правах годичной аренды, но в январе досрочно вернулся в "Шахтер". В том же месяце он вновь присоединился к махачкалинцам. В составе российской команды он принял участие в 31 матче, забив 7 мячей.
Отметим, что первую часть сезона-2017/18 он провел в чемпионате Бельгии, выступая за "Кортрейк" (12 матчей, 1 гол).
Будковский вернулся в "Анжи"– ФК "Анжи" (@fc_anji) 12 февраля 2018 г.
Форвард Филипп Будковский на правах аренды будет выступать в составе "Анжи" до конца сезона 2017/2018.https://t.co/3rxfBiRj9n pic.twitter.com/LmENuh0a8G
Дополнительная информация
http://fc-anji.ru/news/ru/club_news/budkovskij_vernulsja_v_anji120218/