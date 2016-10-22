В матче 11-го тура чемпионата России "Анжи" в гостях разгромил "Томь" со счетом 3:0. В первом тайме соперники не забили голов. Гости смогли открыть счет во второй половине встречи - на 66-й минуте со штрафного отличился полузащитник Иво Иличевич. Спустя 9 минут хорват удвоил преимущество махачкалинцев. Окончательный счет установил хавбек Бернард Бериша.

"Анжи" набрал 16 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице, догнав "Краснодар" и "Ростов". В активе "Томи" 11 результативных баллов. Команда Валерия Петракова располагается на 14-й строчке.

В следующем матче "Анжи" примет "Краснодар", а "Томь" сыграет в гостях с "Зенитом".

Чемпионат России

Премьер-лига

"Томь" (Томск) - "Анжи" (Махачкала) - 0:3 (0:0)

Голы: Иличевич, 66 - штрафной (0:1). Иличевич, 77 (0:2). Бериша, 82 (0:3).

"Томь": Коченков, Тишкин (Самодин, 73), Дьяков, Жиров, Враньеш, Комбаров (Тен, 68), Дроппа, Баляйкин, Ковальчук, Касьян, Бикфалви.

"Анжи": Беленов, Паршивлюк, Лазич, Ямбере, Мусалов, Тигиев (Гаджибеков, 89), Гасанов, Маевский, Иличевич (Эбесилио, 82), Бериша, Боли (Будковский, 79).

Предупреждения: Враньеш, 36. Маевский, 45. Иличевич, 49. Дроппа, 60.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Болотенков (Москва), Березнев (Ростов-на-Дону).

22 октября. Томск. Стадион "Труд".

Трансляция матча "Томь" - "Анжи"