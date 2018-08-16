"Анжи" упустил победу над "Оренбургом" в молодежном первенстве

"Анжи" дома сыграл вничью с "Оренбургом" (2:2) в матче 4-го тура молодежного первенства чемпионата России. Махачкалинцы вели со счетом 2:0, но во втором тайме пропустили два мяча, второй из них был забит с пенальти в компенсированное время.

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4-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Оренбург" – 2:2 (2:0)

Голы: Махмудов, 33 (1:0). Агаларов, 40 (2:0). Криворучко, 54 (2:1). Криворучко, 90+4 – с пенальти (2:2).

Судья: Родионов (Чехов).

16 августа. Каспийск. Стадион "Анжи Арена. 3-е поле".