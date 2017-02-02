23:06 2 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" удалил новость о возвращении Асильдарова

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"Анжи" удалил с официального сайта новость о том, что нападающий "Тобола" Шамиль Асильдаров вернулся в команду. Сообщалось, что контракт 33-летнего футболиста рассчитан на один год.

Асильдаров дважды в карьере переходил в махачкалинскую команду. Впервые это случилось в 2008 году, когда форвард провел в "Анжи" первый круг сезона. Второе заключение контракта с клубом пришлось на сезон-2014/15, по итогам которого махачкалинцы вернулись в премьер-лигу.

В общей сложности нападающий сыграл в составе "Анжи" 53 матча и забил 15 голов.

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