"Анжи" – теперь в любимых "клиентах" Дзюбы

В матче против “Анжи" Артем Дзюба забил свои шестой и седьмой голы в ворота махачкалинцев в чемпионатах России. Теперь "Анжи" наравне с "Динамо" является любимым "клиентом" форварда в турнире. Стоит отметить, что теперь на счету Дзюбы 109 голов в зачет "Клуба 100" – столько же, сколько у Павла Погребняка и на один больше, чем у Андрея Каряки. (Кирилл БУРДАКОВ)
Клубы, больше всего пропустившие от Артема Дзюбы в чемпионатах России
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Анжи
|
11
|
7
|
Динамо
|
18
|
7
|
Урал
|
6
|
6
|
Томь
|
8
|
6
|
Сатурн
|
6
|
5
|
Краснодар
|
10
|
5
|
Рубин
|
17
|
5
spetrov
..И Днепру привет обязательно. Вместе ведь денег судьям заносим, ходя на матчи или не ходя. ;)
22:40 25 сентября
spetrov
Thomas_Boy, Адекватный Зритель_, парни, я не знаю, поздравить вас с этими счетами или погоревать совместно. Просто передам вам привет, можно?! ;)
22:37 25 сентября