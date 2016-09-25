22:23 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" – теперь в любимых "клиентах" Дзюбы

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В матче против “Анжи" Артем Дзюба забил свои шестой и седьмой голы в ворота махачкалинцев в чемпионатах России. Теперь "Анжи" наравне с "Динамо" является любимым "клиентом" форварда в турнире. Стоит отметить, что теперь на счету Дзюбы 109 голов в зачет "Клуба 100" – столько же, сколько у Павла Погребняка и на один больше, чем у Андрея Каряки. (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы, больше всего пропустившие от Артема Дзюбы в чемпионатах России

Клуб

Матчи

Голы

Анжи

11

7

Динамо

18

7

Урал

6

6

Томь

8

6

Сатурн

6

5

Краснодар

10

5

Рубин

17

5
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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

..И Днепру привет обязательно. Вместе ведь денег судьям заносим, ходя на матчи или не ходя. ;)

22:40 25 сентября

spetrov

Thomas_Boy, Адекватный Зритель_, парни, я не знаю, поздравить вас с этими счетами или погоревать совместно. Просто передам вам привет, можно?! ;)

22:37 25 сентября

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