"Анжи" – теперь в любимых "клиентах" Дзюбы

В матче против “Анжи" Артем Дзюба забил свои шестой и седьмой голы в ворота махачкалинцев в чемпионатах России. Теперь "Анжи" наравне с "Динамо" является любимым "клиентом" форварда в турнире. Стоит отметить, что теперь на счету Дзюбы 109 голов в зачет "Клуба 100" – столько же, сколько у Павла Погребняка и на один больше, чем у Андрея Каряки. (Кирилл БУРДАКОВ)

Клубы, больше всего пропустившие от Артема Дзюбы в чемпионатах России