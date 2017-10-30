"Анжи" сыграл вничью с "Ахматом", сравняв счет на 96-й минуте

"Ахмат" на своем поле сыграл вничью с "Анжи" (1:1) в последнем матче 15-го тура и первого круга чемпионата России. На гол защитника хозяев Вилькера Анхеля на 93-й минуте игры гости ответили точным ударом Павла Яковлева на 96-й.

Отметим, что в пяти предыдущих играх грозненцы одержали одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев три поражения. Махачкалинцы за аналогичный период одержали одну победу, дважды сыграли вничью и уступили в двух встречах.

После 15 туров "Ахмат" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 18 очков. "Анжи" располагается на 15-й позиции (13 баллов).

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Ахмат" (Грозный) - "Анжи" (Махачкала) - 1:1

Голы: Анхель, 90+3 - штрафной (1:0). Яковлев, 90+6 - штрафной (1:1).

"Ахмат": Гудиев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайю, Уциев, Швец, Исмаэл, Роши (Лео Жаба, 55), Митришев (Бацуев, 84), Бериша, Садаев (Мбенг, 46).

"Анжи": Лория, Яковлев, Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Хубулов (Гулиев, 64), Бакаев, Афонин, Маркелов, Данченко, Прудников (Долгов, 88).

Предупреждения: Брызгалов, 87. Яковлев, 87. Бериша, 87. Мбенг, 90+5.

Судьи: Карасев. Аверьянов, Калугин (все - Москва).

30 октября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 16372 зрителя.

Турнирная таблица - здесь