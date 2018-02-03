"Анжи" сыграет с "Тоболом"

"Анжи" завтра проведет товарищеский матч против пятой команды Казахстана – "Тобола"​, информирует пресс-служба махачкалинского клуба. Как отмечается, в составе соперника выступает капитан сборной Грузии Джаба Канкава.

Напомним, "Анжи" проходит сбор в Турции. Он продлится до 9 февраля. Ранее сообщалось, что 4 февраля команда сыграет с "Црвеной Звездой", а 8-го - с минским "Динамо".

В чемпионате России "Анжи" занимает предпоследнее, 15-е место, набрав 19 очков. Напомним, что "Црвена" – соперник ЦСКА по 1/16 финала Лиги Европы.