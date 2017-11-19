"Анжи": Сухой не назначил очевидный пенальти в ворота "Локомотива"

"Анжи" на своей странице в Твиттере опубликовал видео момента матча 17-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:1). На 70-й минуте встречи арбитр Алексей Сухой не стал назначать 11-метровый удар в ворота гостей.

"На 70-й минуте матча "Анжи" - "Локомотив" арбитр Алексей Сухой не назначил очевидный 11-метровый удар в ворота гостей за удар локтем Игнатьевым в лицо Прудникова. И хотя эпизод в штрафной площади "Локомотива" был в прямой видимости арбитра, он, на удивление, не углядел нарушение правил. Тем самым, его ошибка могла повлиять на исход матча.", – говорится на официальной странице "Анжи" в "Твиттере".

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