"Анжи" – "Спартак": прямая трансляция – в 20.00

В субботу, 8 декабря, пройдут матчи заключительного тура премьер-лиги в 2018 году. Одной из центральных встреч станет поединок "Анжи" и "Спартака" в Махачкале. Команды сыграют в рамках 17-го тура премьер-лиги. Команды сыграют на "Анжи Арене", начало встречи – в 20.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Анжи" – "Спартак".

После 16 туров в копилке "Анжи" 15 очков и место в подвале таблицы, у "Спартака" в свою очередь 25 баллов и место в верхней части таблицы. В каком настроении уйдут соперники на паузу? Букмекеры отдают явное преимущество гостям. В то же время у соперников есть кадровые проблемы, поэтому составы вряд ли будут оптимальными.

После матча "Анжи" – "Спартак" на сайте "СЭ" вас будут ждать обзор игры, видео голов (хайлайты), мнения тренеров, экспертов и другие материалы об играх премьер-лиги.

"Анжи" – "Спартак": чемпионат России, премьер-лига, 17-й тур, 8 декабря 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 20.00 (мск)