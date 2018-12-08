"Анжи" – "Спартак": прямая трансляция матча – в 20.00

Сегодня, 8 декабря, состоится последний матч в чемпионате России для "Анжи" и "Спартака". После этого команды премьер-лиги уйдут на зимнюю паузу. Очная встреча соперников состоится в Каспийске на "Анжи Арене", стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча "Анжи" – "Спартак".

После 16 туров в копилке "Анжи" 15 очков и место в подвале таблицы, у "Спартака" в свою очередь 25 баллов и место в верхней части таблицы. В каком настроении уйдут соперники на паузу? Букмекеры отдают явное преимущество гостям. В то же время у соперников есть кадровые проблемы, поэтому составы вряд ли будут оптимальными.

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"Анжи" – "Спартак": чемпионат России, премьер-лига, 17-й тур, 8 декабря 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 20.00 (мск)