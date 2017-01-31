"Анжи" сообщил о расторжении контракта с Обертаном

Генеральный директор "Анжи" Саид Абдулаев сообщил, что полузащитник Габриэль Обертан расторг контракт с клубом по соглашению сторон. Француз подписал с махачкалинцами двухлетний контракт перед началом сезона. Однако в декабре у клуба сменился главный акционер, и "Анжи" объявил о готовности расстаться с лидерами команды.

"Мы с Обертаном расторгли контракт по взаимному согласию сторон", – цитирует ТАСС Абдулаева.

Ранее стало известно, что 27-летний игрок близок к переходу в "Уиган". В этом сезоне хавбек за махачкалинцев сыграл в 9 матчах и забил 1 гол.