18:07 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" сообщил о расторжении контракта с Обертаном

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Генеральный директор "Анжи" Саид Абдулаев сообщил, что полузащитник Габриэль Обертан расторг контракт с клубом по соглашению сторон. Француз подписал с махачкалинцами двухлетний контракт перед началом сезона. Однако в декабре у клуба сменился главный акционер, и "Анжи" объявил о готовности расстаться с лидерами команды.

"Мы с Обертаном расторгли контракт по взаимному согласию сторон", – цитирует ТАСС Абдулаева.

Ранее стало известно, что 27-летний игрок близок к переходу в "Уиган". В этом сезоне хавбек за махачкалинцев сыграл в 9 матчах и забил 1 гол.

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