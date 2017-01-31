"Анжи" сообщил о переходе Иличевича в "Кайрат"

Полузащитник "Анжи" Иво Иличевич подписал контракт с "Кайратом", информирует пресс-служба махачкалинцев. Соглашение с хавбеком рассчитано на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Хорват присоединился к "Анжи" летом 2016 года на правах свободного агента, подписав трехлетний контракт. В текущем сезоне он провел в составе "орлов" 14 матчей во всех турнирах и забил три гола. Напомним, в "Кайрате" выступает экс-полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин.