"Анжи" - Скрипченко: "В ваш день рождения постараемся обойтись не одним только галстуком"

"Анжи" поздравил главного тренера Вадима Скрипченко с днем рождения. Сегодня специалисту исполняется 42 года.

– Коллектив "Анжи" от всей души поздравляет Вадима Викторовича Скрипченко с днем рождения! Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и новых побед во главе нашей команды! Постараемся не обойтись сегодня одним только галстуком. Теперь у Вадима Викторовича есть ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого, – говорится в сообщении в Твиттере "Анжи".

Сегодня "Анжи" на выезде сыграет с "Ростовом" в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.