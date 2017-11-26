"Анжи" - Скрипченко: "В ваш день рождения постараемся обойтись не одним только галстуком"

"Анжи" поздравил главного тренера Вадима Скрипченко с днем рождения. Сегодня специалисту исполняется 42 года.
– Коллектив "Анжи" от всей души поздравляет Вадима Викторовича Скрипченко с днем рождения! Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и новых побед во главе нашей команды! Постараемся не обойтись сегодня одним только галстуком. Теперь у Вадима Викторовича есть ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого, – говорится в сообщении в Твиттере "Анжи".
Сегодня "Анжи" на выезде сыграет с "Ростовом" в матче 18-го тура чемпионата России. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Коллектив @fc_anji от всей души поздравляет Вадима Викторовича #Скрипченко с днём рождения! 🎉👏✨– ФК "Анжи" (@fc_anji) 26 ноября 2017 г.
Крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения и новых побед во главе нашей команды! 💛💚
Постараемся не обойтись сегодня одним только галстуком 😀#СемьяАнжи pic.twitter.com/hSFz4AerOs
Теперь у Вадима Викторовича есть ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого 😏 4️⃣2️⃣ 💫– ФК "Анжи" (@fc_anji) 26 ноября 2017 г.