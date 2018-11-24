17:59 | Футбол — РПЛ

"Анжи" - "Рубин": Дюпин и Азмун начнут встречу с первых минут

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"Анжи" и "Рубин" объявили составы на матч 15-го тура премьер-лиги. С первых минут встречу начнут голкипер хозяев Юрий Дюпин и нападающий гостей Сердар Азмун.

Состав "Анжи": Дюпин, Удалый, Гапон, Новосельцев, Кацаев, Кулик, Гиголаев, Савичев, Ондуа, Чайковский, Долгов.

Запасные: Будаков, Сугробов, Белоруков, Ягьяев, Чистяков, Чансельор, Ахъядов, Понсе.

Состав "Рубин": Ив. Коновалов, Гранат, Навас, Цаллагов, Байрамян, Калинин, Уремович, Могилевец, Иг. Коновалов, Полоз, Азмун.

Запасные: Бабурин, Акмурзин, Абдуллин, Камболов, Мухаметзянов, Гезелгайех, Сагитов.

Анжи - Рубин

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