"Анжи" разгромил "Краснодар" в молодежном первенстве

"Анжи" одержал победу над "Краснодаром" в матче 12-го тура молодежного первенства России. Эта победа стала для махачкалинской команды, идущей на 7-м месте в таблице, пятой в сезоне. Краснодарцы располагаются на 10-й строчке.

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12-й тур

"Анжи" (Махачкала) - "Краснодар" (Краснодар) - 4:1 (1:1)

Голы: Щербак, 2 (1:0). Игнатьев, 45 (1:1). Магомедов, 59 (2:1). Джамалутдинов, 65 - с пенальти (3:1). Юсупов, 90 (4:1).

Судья: Хомченко-Глуховский (Астрахань).

29 октября. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена. 3-е поле".