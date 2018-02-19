"Анжи" разгромил "Колхети-1913" в товарищеском матче

"Анжи" нанес разгромное поражение "Колхети-1913" со счетом 4:1 в товарищеском матче на сборе в турецком Белеке. В составе махачкалинцев отличились нападающие Амур Калмыков, Александр Прудников и Филипп Будковский, а также защитник Джон Чансельор.

У грузинского клуба забил полузащитник Владимир Михайлов.

Следующая контрольная игра у "Анжи" состоится сегодня против "Ахмата" и начнется в 17.00 по московскому времени.

Товарищеский матч

"Анжи" - "Колхети-1913" - 4:1 (1:1)

Голы: Чансельор, 20 (1:0). Михайлов, 37 (1:1). Калмыков, 50 (2:1). Прудников, 67 (3:1). Будковский, 85 (4:1).

"Анжи": Будаков (Магомедов, 76), Армаш, Эльмурзаев, Чансельор, Жилов, Бакаев, Чайковский, Глебов, Прудников, Иванченко (игрок на просмотре, 53), Калмыков (Будковский, 73).

19 февраля.