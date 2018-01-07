"Анжи" расторг соглашение об аренде Гулиева

"Анжи" расторг соглашение с полузащитником Аязом Гулиевым, информирует официальный сайт махачкалинцев. Футболист выступал в составе "Анжи" на правах аренды, права на него принадлежат "Спартаку".

В течение сезонов-2016/17 и 2017/18 Гулиев провел за "Анжи" 22 матча. В его активе один гол, который он забил в матче с тульским "Арсеналом" (3:2).

После 20 туров чемпионата Англии "Анжи" занимает 15-е место, в его активе 19 очков.