14:22 | Футбол — РФПЛ

"Анжи" расторг соглашение об аренде Гулиева

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"Анжи" расторг соглашение с полузащитником Аязом Гулиевым, информирует официальный сайт махачкалинцев. Футболист выступал в составе "Анжи" на правах аренды, права на него принадлежат "Спартаку".

В течение сезонов-2016/17 и 2017/18 Гулиев провел за "Анжи" 22 матча. В его активе один гол, который он забил в матче с тульским "Арсеналом" (3:2).

После 20 туров чемпионата Англии "Анжи" занимает 15-е место, в его активе 19 очков.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/guliev_pokinul_anji070118/

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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dimulia71

Слуцкий придет. Будут в Чемпионшипе! Мечта!

21:11

borwerka

"После 20 туров чемпионата Англии "Анжи" занимает 15-е место, в его активе 19 очков" Молодцы дагестанцы! 15 места в АПЛ это вам не хухры-мухры.

19:46