"Анжи" расторг соглашение об аренде Гулиева

"Анжи" расторг соглашение с полузащитником Аязом Гулиевым, информирует официальный сайт махачкалинцев. Футболист выступал в составе "Анжи" на правах аренды, права на него принадлежат "Спартаку".
В течение сезонов-2016/17 и 2017/18 Гулиев провел за "Анжи" 22 матча. В его активе один гол, который он забил в матче с тульским "Арсеналом" (3:2).
После 20 туров чемпионата Англии "Анжи" занимает 15-е место, в его активе 19 очков.
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/guliev_pokinul_anji070118/
dimulia71
Слуцкий придет. Будут в Чемпионшипе! Мечта!
21:11
borwerka
"После 20 туров чемпионата Англии "Анжи" занимает 15-е место, в его активе 19 очков" Молодцы дагестанцы! 15 места в АПЛ это вам не хухры-мухры.
19:46