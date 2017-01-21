12:53 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" расторг контракт с Яковлевым

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Спортивный директор махачкалинского клуба Александр Танцюра заявил, что клуб расстался с полузащитником Павлом Яковлевым. Соглашение с игроком было расторгнуто по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в "Крылья Советов", за которые выступал в 2010 году и в сезонах-2011 и 2015/16. В текущем чемпионате Яковлев сыграл в трех матчах.

– Яковлев покинул "Анжи", – цитирует ТАСС Танцюру. – Клуб и футболист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3959879

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КОММЕНТАРИИ (9)
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EVIL915

RoyalHunter----какая связь между "Яковлевым" и "футболистом" ? 14:25/// На счёт грамматики... Какая - пишется с большой буквы, т.к. начало предложения... Фамилия в кавычки не заключается... И вообще, ребята, отстаньте от Пашки в частности, и от КС ВООБЩЕ! Делите золото и еврокубки, дразните, хамите друг -другу... Мы, Крылья, всё равно "какашку" постараемся наложить каждому клубу в последующих матчах! Всем привет!

17:37

RoyalHunter

ЗБС Какая связь? Узнаеш в конце сезона.// Трёхбуквенный, ты бы открыл учебник русского языка, и выяснил, как пишется слово "узнаешЬ", а потом бы уже в приличное общество выглядывал

14:43

ЗБС

Какая связь? Узнаеш в конце сезона.

14:33

RoyalHunter

какая связь между "Яковлевым" и "футболистом" ?

14:25

shpasic

уже почти 26 лет человеку..

13:53

Hummel

Такой талант был! Дуралей...

13:29

ЗБС

Добро пожаловать домой, в Крылья! Самара соскучилась по тебе!

13:18

ЗЮК

armi,ну ты и юмористка.

13:10

armi

А он так плакал и говорил, что согласен на половину оклада... Вот ведь добегался "подающий надежды" спартаковец! Теперь будет подавать мячи в РФПЛ.

13:02

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