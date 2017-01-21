"Анжи" расторг контракт с Яковлевым

Спортивный директор махачкалинского клуба Александр Танцюра заявил, что клуб расстался с полузащитником Павлом Яковлевым. Соглашение с игроком было расторгнуто по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в "Крылья Советов", за которые выступал в 2010 году и в сезонах-2011 и 2015/16. В текущем чемпионате Яковлев сыграл в трех матчах.

– Яковлев покинул "Анжи", – цитирует ТАСС Танцюру. – Клуб и футболист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.