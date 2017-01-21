"Анжи" расторг контракт с Яковлевым

Спортивный директор махачкалинского клуба Александр Танцюра заявил, что клуб расстался с полузащитником Павлом Яковлевым. Соглашение с игроком было расторгнуто по обоюдному согласию. Ранее сообщалось, что футболист может вернуться в "Крылья Советов", за которые выступал в 2010 году и в сезонах-2011 и 2015/16. В текущем чемпионате Яковлев сыграл в трех матчах.
– Яковлев покинул "Анжи", – цитирует ТАСС Танцюру. – Клуб и футболист договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.
EVIL915
RoyalHunter----какая связь между "Яковлевым" и "футболистом" ? 14:25/// На счёт грамматики... Какая - пишется с большой буквы, т.к. начало предложения... Фамилия в кавычки не заключается... И вообще, ребята, отстаньте от Пашки в частности, и от КС ВООБЩЕ! Делите золото и еврокубки, дразните, хамите друг -другу... Мы, Крылья, всё равно "какашку" постараемся наложить каждому клубу в последующих матчах! Всем привет!
17:37
RoyalHunter
ЗБС Какая связь? Узнаеш в конце сезона.// Трёхбуквенный, ты бы открыл учебник русского языка, и выяснил, как пишется слово "узнаешЬ", а потом бы уже в приличное общество выглядывал
14:43
ЗБС
Какая связь? Узнаеш в конце сезона.
14:33
RoyalHunter
какая связь между "Яковлевым" и "футболистом" ?
14:25
shpasic
уже почти 26 лет человеку..
13:53
Hummel
Такой талант был! Дуралей...
13:29
ЗБС
Добро пожаловать домой, в Крылья! Самара соскучилась по тебе!
13:18
ЗЮК
armi,ну ты и юмористка.
13:10
armi
А он так плакал и говорил, что согласен на половину оклада... Вот ведь добегался "подающий надежды" спартаковец! Теперь будет подавать мячи в РФПЛ.
13:02