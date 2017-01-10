"Анжи" расторг контракт с Гаджибековым в связи со "сменой курса клуба"

Заместитель гендиректора "Анжи" Эльдар Исаев сообщил, что клуб расторг контракт с защитником Али Гаджибековым в связи со сменой курса клуба. В декабре махачкалинцы объявили о продаже ведущих футболистов команды, а впоследствии новым владельцем клуба стал Осман Кадиев. Гаджибеков дебютировал в "Анжи" в 2006 году и провел в нем всю профессиональную карьеру.

- Мы, как вы знаете, намерены развиваться, поменять стратегию, и предложили стороне Гаджибекова перезаключить контракт, исходя из тех результатов, которые имеются у клуба, - цитирует "Р-Спорт" Исаева. - Но они сказали, что у них есть более выгодные предложения. Мы были заинтересованы в Али, и он был заинтересован в "Анжи", но его не устроили предложенные нами условия. Контракт между ним и клубом не заканчивался, но по обоюдному согласию мы решили его досрочно расторгнуть.