"Анжи" расстался с Калмыковым и Жиловым

"Анжи" объявил об уходе нападающего Амура Калмыкова и защитника Ислама Жилова. Калмыков отправился в аренду в "Урожай" на один сезон, Жилов расторг контракт с махачкалинским клубом по обоюдному согласию.

В минувшем сезоне Калмыков принял участие в 6 матчах чемпионата России, Жилов сыграл в 3 играх за "Анжи-2".

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