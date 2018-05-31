19:03 | Футбол — РФПЛ

"Анжи" расстался с Будковским, Данченко и Лорией


"Анжи" на своем официальном сайте сообщил о расставании с полузащитником Олега Данченко, нападающим Филиппом Будковским и голкипером Георгием Лорией. У этих футболистов истек срок арендного соглашения.

В сезоне-2017/18 Данченко принял участие в 29 играх, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач. Будковский принял участие в девяти играх и отметился одной результативной передачей. Права на обоих футболистов принадлежат "Шахтеру".

Георгий Лория перешел в "Анжи" в августе 2017 года на правах аренды из  "Крыльев Советов". В прошлом сезоне он провел 13 матчей, в которых два раза отстоял на ноль.

Все о чемпионате России по футболу

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_rasstalsja_s_tremja_futbolistami310518/

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!