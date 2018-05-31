"Анжи" расстался с Будковским, Данченко и Лорией

"Анжи" на своем официальном сайте сообщил о расставании с полузащитником Олега Данченко, нападающим Филиппом Будковским и голкипером Георгием Лорией. У этих футболистов истек срок арендного соглашения.

В сезоне-2017/18 Данченко принял участие в 29 играх, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач. Будковский принял участие в девяти играх и отметился одной результативной передачей. Права на обоих футболистов принадлежат "Шахтеру".

Георгий Лория перешел в "Анжи" в августе 2017 года на правах аренды из "Крыльев Советов". В прошлом сезоне он провел 13 матчей, в которых два раза отстоял на ноль.

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