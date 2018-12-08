"Анжи" провел последнюю игру в нынешнем составе? Отвечает генеральный директор клуба

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов после матча 17-го тура премьер-лиги против "Спартака" (0:3) прокомментировал "СЭ" события встречи, поблагодарив при этом игроков и сотрудников клуба.

– Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев перед матчем сказал, что это последняя игра команды в нынешнем составе. Что он имел в виду?

– Лучше у Адиева спросить, что он хотел этим сказать. Не могу комментировать слова главного тренера и президента. Нельзя цитаты вырывать из контекста.

– Что случилось с болельщиками, которые во время матча вдруг начали скопом бежать по секторам?

– Я только сейчас разговаривал с сотрудником безопасности стадиона, с инспектором матча. Видел момент, когда они вверх поднялись, потом вниз опустились. Но ничего особенно не нарушали. Пока не могу сказать, что на самом деле произошло.

– У вас есть претензии к игрокам команды по окончанию этого отрезка?

– У меня есть просто слова благодарности этим людям, которые, несмотря на все тяготы и тяжелое финансовое положение в команде и клубе, в их семьях, прошли эту часть сезона очень достойно. Какие могут быть претензии? Им большое спасибо за отношение к "Анжи", к футболу, которое они проявили. (Арман Мкртчян)