"Анжи" проведет сборы в Турции и ОАЭ

"Анжи" начнет подготовку к весенней части сезона 9 января, сообщает пресс-служба клуба. Команда в этот день соберется в Москве, где пройдет медобследование перед стартом тренировочной работы. После этого махачкалинцы отправятся в Абу-Даби, где состоится первый сбор команды. Он продлится до 26 января.

Второй и третий сбор "Анжи" состоится в Турции. Команда будет заниматься в Анталье с 29 января по 9 февраля и с 12 по 22 февраля.