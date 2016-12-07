"Анжи" проведет сборы в Турции и ОАЭ

"Анжи" начнет подготовку к весенней части сезона 9 января, сообщает пресс-служба клуба. Команда в этот день соберется в Москве, где пройдет медобследование перед стартом тренировочной работы. После этого махачкалинцы отправятся в Абу-Даби, где состоится первый сбор команды. Он продлится до 26 января.
Второй и третий сбор "Анжи" состоится в Турции. Команда будет заниматься в Анталье с 29 января по 9 февраля и с 12 по 22 февраля.
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_provedet_sbori_v_oaje_i_turcii071216/