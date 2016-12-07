13:11 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" проведет сборы в Турции и ОАЭ

0
0
0

"Анжи" начнет подготовку к весенней части сезона 9 января, сообщает пресс-служба клуба. Команда в этот день соберется в Москве, где пройдет медобследование перед стартом тренировочной работы. После этого махачкалинцы отправятся в Абу-Даби, где состоится первый сбор команды. Он продлится до 26 января.

Второй и третий сбор "Анжи" состоится в Турции. Команда будет заниматься в Анталье с 29 января по 9 февраля и с 12 по 22 февраля.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_provedet_sbori_v_oaje_i_turcii071216/

0
0
0
Материалы REN-TV

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Дети-академики и жены-академики: Российскую академию наук превратили в...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ