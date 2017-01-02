"Анжи" проведет первый зимний сбор в Турции вместо ОАЭ

"Анжи" изменил место проведения первого зимнего сбора для подготовки ко второй части чемпионата России, сообщает официальный сайт команды. Вместо ОАЭ, где команда собиралась тренироваться с 12 по 25-26 января, сбор пройдет в турецкой Анталии. Там махачкалинский клуб планирует провести два контрольных матча.

Два последующих сбора "Анжи" также пройдут в Турции. Напомним, что команда соберется в Москве 9 января, где в течение двух дней будет проходить плановое медобследование. Клуб из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.