16:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" проведет первый зимний сбор в Турции вместо ОАЭ

0
0
0
1

"Анжи" изменил место проведения первого зимнего сбора для подготовки ко второй части чемпионата России, сообщает официальный сайт команды. Вместо ОАЭ, где команда собиралась тренироваться с 12 по 25-26 января, сбор пройдет в турецкой Анталии. Там махачкалинский клуб планирует провести два контрольных матча.

Два последующих сбора "Анжи" также пройдут в Турции. Напомним, что команда соберется в Москве 9 января, где в течение двух дней будет проходить плановое медобследование. Клуб из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/pervij_zimnij_sbor_anji_projdet_v_turcii020117/

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

laks38

wintennis.in - Прогнозы на теннис. Много бесплатных прогнозов. Пробные матчи

17:06

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ