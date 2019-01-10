"Анжи" проведет два зимних сбора

Футболисты "Анжи" выйдут из отпуска 15 января и начнут подготовку к новому сезону в Кисловодске, информирует пресс-служба клуба.
За время зимней паузы в чемпионате России махачкалинцы проведут два учебно-тренировочных сбора. Первый этап подготовки к возобновлению сезона начнется 15 января в Кисловодске и продлится до 29 января. Второй сбор желто-зеленые начнется 5 февраля в Турции и продлится около двух недель. О товарищеских матчах "Анжи" во время сборов будет объявлено дополнительно.
"Анжи" с 15 очками после 17 туров занимает предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице чемпионата России.
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http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_opredelilsja_so_sborami100119/
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