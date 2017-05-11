"Анжи" прошел лицензирование РФС

"Анжи" успешно прошел лицензирование РФС на следующий сезон, информирует официальный сайт клуба. Клуб представил все необходимые документы, не нарушая сроки их подачи для прохождения этой процедуры.

В комиссии РФС по лицензированию единогласно приняли решение, что "клуб соответствует требованиям по лицензированию футбольных клубов в части выполнения всех критериев". Отмечается, что "Анжи" одним из первых клубов прошел лицензирование в срок без штрафов и замечаний и сможет принять участие в чемпионате и Кубке России.