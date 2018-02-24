17:50 24 февраля | Футбол — РФПЛ

"Анжи" проиграл "Слуцку" в контрольном матче на сборах в Турции

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"Анжи" в заключительном контрольном матче на сборах в Турции проиграл белорусскому "Слуцку" со счетом 1:3. Единственный мяч в составе российской команды забил нападающий Хуан Лескано.

"Анжи" в 21-м туре чемпионата России 2 марта сыграет на своем поле с "Рубином".

Товарищеский матч

"Анжи" – "Слуцк" – 1:3 (1:0)

Голы: Лескано, 33 (1:0)."Анжи": Будаков (Сугробов, 46), Армаш, Эльмурзаев, Чансельор, Жилов, Чайковский, Андреев, Глебов, Прудников, Лескано, Калмыков.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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DmitrSPb

теперь Слуцкий должен возглавить Анжи? :)

21:04 24 февраля

shpasic

Слуцкий возглавит клуб весёлых и находчивых корейских лыжников.

18:48 24 февраля

баламошка

Сказалось великое имя белорусского клуба) Магия Лёньки в действии.

17:54 24 февраля

Serenky25

Кстати о Слуцком. Как у него дела? Куда он после олимпиады? Может возглавит корейский клуб?

17:53 24 февраля

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