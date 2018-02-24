"Анжи" проиграл "Слуцку" в контрольном матче на сборах в Турции

"Анжи" в заключительном контрольном матче на сборах в Турции проиграл белорусскому "Слуцку" со счетом 1:3. Единственный мяч в составе российской команды забил нападающий Хуан Лескано.
"Анжи" в 21-м туре чемпионата России 2 марта сыграет на своем поле с "Рубином".
Товарищеский матч
"Анжи" – "Слуцк" – 1:3 (1:0)
Голы: Лескано, 33 (1:0)."Анжи": Будаков (Сугробов, 46), Армаш, Эльмурзаев, Чансельор, Жилов, Чайковский, Андреев, Глебов, Прудников, Лескано, Калмыков.
DmitrSPb
теперь Слуцкий должен возглавить Анжи? :)
21:04 24 февраля
shpasic
Слуцкий возглавит клуб весёлых и находчивых корейских лыжников.
18:48 24 февраля
баламошка
Сказалось великое имя белорусского клуба) Магия Лёньки в действии.
17:54 24 февраля
Serenky25
Кстати о Слуцком. Как у него дела? Куда он после олимпиады? Может возглавит корейский клуб?
17:53 24 февраля