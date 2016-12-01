"Анжи" прервал безвыигрышную серию в матче с "Амкаром"

В матче 16-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле обыграл "Амкар" – 3:1. Дублем отметился Филипп Будковский. Для махачкалинцев эта победа стала первой в последних пяти турах. Команда Павела Врбы поднялась на десятое место в турнирной таблице. "Амкар" остался на седьмой строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"Анжи" (Махачкала) – "Амкар" (Пермь) – 3:1 (1:1)

Голы: Бодул, 25 (0:1). Будковский, 43 (1:1). Боли, 49 - с пенальти (2:1). Будковский, 65 (3:1).

"Анжи": Беленов, Мусалов, Гаджибеков, Гасанов, Тигиев, Обертан (Будковский, 37), Маевский, Эбесилио, Иличевич (Мутари, 90), Бериша, Боли (Ямбере, 85).

"Амкар": Селихов, Милькович, Конде, Джикия, Идову, Черенчиков (Гиголаев, 71), Огуде, Гол, Йовичич (Баланович, 64), Прокофьев (Салугин, 76), Бодул.

Предупреждения: Гол, 49. Мусалов, 75. Гаджибеков, 84.

Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все Москва).

1 декабря. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".

Трансляция матча "Анжи" - "Амкар"