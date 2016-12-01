"Анжи" прервал безвыигрышную серию в матче с "Амкаром"

В матче 16-го тура чемпионата России "Анжи" на своем поле обыграл "Амкар" – 3:1. Дублем отметился Филипп Будковский. Для махачкалинцев эта победа стала первой в последних пяти турах. Команда Павела Врбы поднялась на десятое место в турнирной таблице. "Амкар" остался на седьмой строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
16-й тур
"Анжи" (Махачкала) – "Амкар" (Пермь) – 3:1 (1:1)
Голы: Бодул, 25 (0:1). Будковский, 43 (1:1). Боли, 49 - с пенальти (2:1). Будковский, 65 (3:1).
"Анжи": Беленов, Мусалов, Гаджибеков, Гасанов, Тигиев, Обертан (Будковский, 37), Маевский, Эбесилио, Иличевич (Мутари, 90), Бериша, Боли (Ямбере, 85).
"Амкар": Селихов, Милькович, Конде, Джикия, Идову, Черенчиков (Гиголаев, 71), Огуде, Гол, Йовичич (Баланович, 64), Прокофьев (Салугин, 76), Бодул.
Предупреждения: Гол, 49. Мусалов, 75. Гаджибеков, 84.
Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все Москва).
1 декабря. Каспийск. Стадион "Анжи Арена".
Трансляция матча "Анжи" - "Амкар"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 16-й тур. #АнжиАмкар 1:1 43' Филипп Будковский pic.twitter.com/ZU0X41Ylg4– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 декабря 2016 г.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fc_anji#НашФутбол #РФПЛ. 16-й тур. #АнжиАмкар 3:1 65' Филипп Будковский (Дубль) pic.twitter.com/Cq1NleghJU– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 1 декабря 2016 г.