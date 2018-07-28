00:29 | Футбол — РПЛ

"Анжи" представил новую форму. Видео


"Анжи" представил форму на новый сезон. Домашний комплект выполнен преимущественно в желтом цвете: желтые футболки со строгими черными вставками и такие же строгие черные шорты с желтыми элементами. 

Гостевой комплект - зеленый, резервный - белый. 

В 1-м туре РПЛ "Анжи" сыграет с "Уралом" 28 июля в 16:30.

Урал - Анжи

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Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/novaja_forma_anji18/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 1-й тур
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