"Анжи" представил новую форму. Видео

"Анжи" представил форму на новый сезон. Домашний комплект выполнен преимущественно в желтом цвете: желтые футболки со строгими черными вставками и такие же строгие черные шорты с желтыми элементами.

Гостевой комплект - зеленый, резервный - белый.

Футбольный клуб "Анжи" совместно с компанией JAKO представляет новые комплекты игровой формы на сезон 2018/2019https://t.co/Tqet4jZl64#АнжиЭтоВсеМы pic.twitter.com/RO4Mpnn1X5 – ФК "Анжи" (@fc_anji) 27 июля 2018 г.

В 1-м туре РПЛ "Анжи" сыграет с "Уралом" 28 июля в 16:30.

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