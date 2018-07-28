"Анжи" представил новую форму. Видео

"Анжи" представил форму на новый сезон. Домашний комплект выполнен преимущественно в желтом цвете: желтые футболки со строгими черными вставками и такие же строгие черные шорты с желтыми элементами.
Гостевой комплект - зеленый, резервный - белый.
Футбольный клуб "Анжи" совместно с компанией JAKO представляет новые комплекты игровой формы на сезон 2018/2019https://t.co/Tqet4jZl64#АнжиЭтоВсеМы pic.twitter.com/RO4Mpnn1X5– ФК "Анжи" (@fc_anji) 27 июля 2018 г.
В 1-м туре РПЛ "Анжи" сыграет с "Уралом" 28 июля в 16:30.
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Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/novaja_forma_anji18/