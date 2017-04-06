14:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" пожертвовал 1,4 миллиона рублей пострадавшим при теракте в Петербурге

0
0
0
0
2

Генеральный директор "Анжи" Саид Абдулаев сообщил, что клуб, в том числе игроки команды, перечислил в фонд помощи пострадавшим при теракте в санкт-петербургском метрополитене 1,4 миллиона рублей.

- "Анжи" перечислил в фонд помощи пострадавшим при теракте в метро Петербурга 1,4 миллиона рублей, - цитирует ТАСС Абдулаева. - Сотрудники клуба сами согласились и подписали заявления, чтобы пожертвовать часть своих зарплат в пользу пострадавших. В этот список входят как офисные сотрудники, так и футболисты.

Напомним, 3 апреля на перегоне между станциями  "Технологический институт" и "Сенная площадь" в вагоне поезда прогремел взрыв. По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, еще 50 находятся в больницах.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4159670

0
0
0
0
2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Вятчеславик, ромбик в моём сердц

Покажите эту статью мажорам питерским.

14:16

Вятчеславик, ромбик в моём сердц

Браво! низкий поклон Вам и вечная память погибшим...

14:16

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...