"Анжи" пожертвовал 1,4 миллиона рублей пострадавшим при теракте в Петербурге

Генеральный директор "Анжи" Саид Абдулаев сообщил, что клуб, в том числе игроки команды, перечислил в фонд помощи пострадавшим при теракте в санкт-петербургском метрополитене 1,4 миллиона рублей.

- "Анжи" перечислил в фонд помощи пострадавшим при теракте в метро Петербурга 1,4 миллиона рублей, - цитирует ТАСС Абдулаева. - Сотрудники клуба сами согласились и подписали заявления, чтобы пожертвовать часть своих зарплат в пользу пострадавших. В этот список входят как офисные сотрудники, так и футболисты.

Напомним, 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" в вагоне поезда прогремел взрыв. По последним данным, жертвами теракта стали 14 человек, еще 50 находятся в больницах.