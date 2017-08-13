"Анжи" пожелал дальнейших успехов Григоряну

Руководство "Анжи" поблагодарило экс-главного тренера команды Александра Григоряна за проделанную работу. Специалист объявил об отставке с занимаемого поста во флеш-интервью после матча 6-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:3).

Приводим полностью заявление "Анжи", опубликованное на сайте клуба:

Сразу же после матча "Анжи" – "Динамо" в клубе состоялось рабочее совещание, на котором было принято решение удовлетворить просьбу главного тренера.



Александр Витальевич принял предложение возглавить "Анжи" в непростой для команды момент. За короткое время в середине чемпионата ему пришлось создать и сплотить новый коллектив игроков. Конечно же, он отдавал себе отчет, что будет тяжело и непросто. Руководство клуба благодарно Григоряну за то, что он справился с поставленной задачей – сохранение прописки в премьер-лиге.



Определенные надежды были связаны на новый сезон. Но, череда неудовлетворительных результатов команды привели к принятию решения удовлетворить просьбу главного тренера.



Руководство футбольного клуба "Анжи" благодарит Александра Витальевича Григоряна за проделанную работу и желает ему дальнейших успехов!

По информации "СЭ", махачкалинцев примет бывший главный тренер "Спартака" Валерий Карпин, который недавно завершил телекарьеру.

Валера, верим! Карпин идет в "Анжи"