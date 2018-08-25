"Анжи" поздравил Новосельцева с днем рождения

"Анжи" поздравил с днем рождения защитника Ивана Новосельцева. Сегодня игроку махачкалинского клуба исполняется 27 лет.
- Футбольный клуб "Анжи" поздравляет Ивана с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, всяческих успехов, благополучия и много побед вместе с "Анжи"! - сообщается в официальном Твиттере клуба.
Сегодня защитнику "Анжи" Ивану Новосельцеву исполняется 27 лет!– ФК "Анжи" (@fc_anji) 25 августа 2018 г.
Футбольный клуб "Анжи" поздравляет Ивана с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, всяческих успехов, благополучия и много побед вместе с "Анжи"! pic.twitter.com/s7KQ1FSPpY
Новосельцев присоединился к "Анжи" 27 июля 2018 года. Махачкалинский клуб арендовал защитника у "Зенита" до конца сезона.
В текущем розыгрыше чемпионата России Новосельцев провел 2 матча в составе "Анжи" и забил 1 гол.