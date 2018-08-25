09:58 | Футбол — РПЛ

"Анжи" поздравил Новосельцева с днем рождения


"Анжи" поздравил с днем рождения защитника Ивана Новосельцева. Сегодня игроку махачкалинского клуба исполняется 27 лет.

Футбольный клуб "Анжи" поздравляет Ивана с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, всяческих успехов, благополучия и много побед вместе с "Анжи"! - сообщается в официальном Твиттере клуба.

Новосельцев присоединился к "Анжи" 27 июля 2018 года. Махачкалинский клуб арендовал защитника у "Зенита" до конца сезона. 

В текущем розыгрыше чемпионата России Новосельцев провел 2 матча в составе "Анжи" и забил 1 гол. 

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