12:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" поздравил Керимова с днем рождения

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"Анжи" на официальном сайте поздравил президента клуба Сулеймана Керимова с днем рождения. Сегодня бывшему владельцу махачкалинского клуба исполняется 51 год. Напомним, Керимов с января 2011 до декабря 2016 года являлся владельцем клуба. При нем "Анжи" приобрел таких известных игроков, как Юрий Жирков, Роберто Карлос, Лассана Диарра и Самуэль Это’О.

Уважаемый Сулейман Абусаидович! Коллектив футбольного клуба "Анжи" от всего сердца поздравляет Вас с днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, удачи и всего самого доброго!

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/s_dnem_rojdenija_sulejman_abusaidovich120317/

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