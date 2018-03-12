"Анжи" поздравил Керимова с 52-летием

"Анжи" в Твиттере поздравил с днем рождения бывшего владельца клуба Сулеймана Керимова. Сегодня, 12 марта, бизнесмену исполняется 52 года.

Напомним, команда из Махачкалы принадлежала Керимову с января 2011 по декабрь 2016 года. При нем "Анжи" становился серебряным призером чемпионата России, доходил до финала Кубка России, а также дважды выходил в 1/8 финала Лиги Европы.