"Анжи" поздравил Это'О с днем рождения

"Анжи" в "Твиттере" поздравил с днем рождения своего бывшего нападающего Самюэля Это'О. Сегодня камерунскому футболисту исполнилось 36 лет. За махачкалинский клуб он выступал с 2011-го по 2013-й, провел 73 матча, забил 36 мячей и отдал 16 голевых передач. В российский клуб Это'О перешел из "Интера" за 27 миллионов евро.

С 2015 года футболист выступает за турецкий "Антальяспор". Ранее он играл за такие команды, как "Реал", "Сампдория", "Эвертон", "Челси", "Мальорка" и "Барселона".