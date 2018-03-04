"Анжи" потерял Поку на 3-4 недели из-за травмы

Нападающий "Анжи" Квадво Поку из-за повреждения связок голеностопного сустава пропустит 3-4 недели, сообщает пресс-служба команды. 26-летний ганец получил травму в пятницу в дебютном матче за "Анжи", во встрече 21-го тура чемпионата России с "Рубином" (1:1). Поку вышел в стартовом составе, но был заменен на 43-й минуте игры на Михаила Бакаева.

Напомним, Поку перешел в "Анжи" в январе из "Майами". Контракт футболиста с махачкалинцами рассчитан до 31 мая 2020 года.