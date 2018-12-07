"Анжи" получил 8 миллионов рублей от РПЛ

Президент "Анжи" Осман Кадиев заявил, что клуб получил около восьми миллионов рублей от премьер-лиги. Ранее главный тренер махачкалинцев Магомед Адиев неоднократно сообщал о финансовых проблемах, с которыми столкнулась команда.
- Это деньги на пару месяцев вперед, - сказал Кадиев в интервью телеканалу "360". - Это не помощь. Просто клубы лиги пошли нам навстречу и лига выплатила нам деньги, в том числе и за телевизионные права на несколько месяцев вперед. Эта сумма составляет около восьми миллионов рублей.
"Анжи" занимает 14-е место в премьер-лиге, имея в активе 15 очков после 16 туров. Следующий матч команда проведет дома против "Спартака".
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Дополнительная информация
https://360tv.ru/news/sport/poluchili-dengi-no-eto-ne-pomosch-prezident-anzhi-nazval-summu-poluchennuju-klubom-ot-rpl/