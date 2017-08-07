"Анжи" показал затопленный стадион в Хабаровске. Фото

"Анжи" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию стадиона в Хабаровске, на котором выступает местный клуб СКА. В городе идет сильный ливень, который почти полностью затопил арену – беговые дорожки вокруг поля и сам газон.

Напомним, что завтра "СКА-Хабаровск" примет махачкалинский клуб в рамках 5-го тура чемпионата России. Начало – в 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Олег Флегонтов: "На стадионе "СКА-Хабаровск" хороший дренаж,

не вижу причин для переноса матча с "Анжи"