17:18 7 августа | Футбол — РФПЛ

"Анжи" показал затопленный стадион в Хабаровске. Фото

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"Анжи" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию стадиона в Хабаровске, на котором выступает местный клуб СКА. В городе идет сильный ливень, который почти полностью затопил арену – беговые дорожки вокруг поля и сам газон.

Напомним, что завтра "СКА-Хабаровск" примет махачкалинский клуб в рамках 5-го тура чемпионата России. Начало – в 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

Олег Флегонтов: "На стадионе "СКА-Хабаровск" хороший дренаж,
не вижу причин для переноса матча с "Анжи"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (15)
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Sobakin94

А не надо было позволять сомнительному клубу выходить в РФПЛ!

20:11 7 августа

igogohruhru

перенесут

19:37 7 августа

odgsrres

crazysun78 Рыбаков то не видно... Так что все норм... ) Там диктор по стадику следит Здесь рыбы нет...

19:35 7 августа

Besedin Dmitry

Очень плохой мальчик, Миллер компенсирует!

19:34 7 августа

Очень плохой мальчик

Если матч отменят,кто компенсирует Анжи затраты на авиаперелеты туда-обратно?

19:22 7 августа

crazysun78

Вы вообще новости читали-смотрели?? Там все приморье затопило... примерно бочка воды на кв.м... Ждпути, дороги посмывало... Хабаровску еще повезло...

19:16 7 августа

Millwall82

Тут в вопросе в дренаже поля. Справиться - норм. Нет, ну перенос или технарь СКА.

19:03 7 августа

Millwall82

Да норм. Я много таких матчей помню в конце 90х, начале-середине нулевых.

19:01 7 августа

SP2

А точно! Тогда Лучточно так же выжили из ПЛ...

18:54 7 августа

SP2

О как быстро начали кампанию по выживанию СКА из Премьер-Лиги! Главное всё то же самое уже говорили то ли про Луч то ли про Океан. Осталось теперь ещё Спартаку там( о ужас!) сыграть вничью - и всё, судьба СКА будет решена.... а в Москве ливней, конечно, не бывает. И в Махачкале - тоже. Цирк!

18:53 7 августа

Zello

Кротов жалко, их теперь затопит (((

18:31 7 августа

crazysun78

Рыбаков то не видно... Так что все норм... )

17:46 7 августа

shpasic

нормально. когда-то Луч-Энергия в таких же условиях с Зенитом играл - на ютьюбе есть смешное видео с того матча.

17:41 7 августа

RSI

ivkoneff2008 Играть можно.... в водное поло)))

17:36 7 августа

ivkoneff2008

Играть можно.На качестве игры не сильно повлияет

17:23 7 августа