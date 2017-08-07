"Анжи" показал затопленный стадион в Хабаровске. Фото

"Анжи" в своем официальном Твиттере опубликовал фотографию стадиона в Хабаровске, на котором выступает местный клуб СКА. В городе идет сильный ливень, который почти полностью затопил арену – беговые дорожки вокруг поля и сам газон.
Напомним, что завтра "СКА-Хабаровск" примет махачкалинский клуб в рамках 5-го тура чемпионата России. Начало – в 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
Олег Флегонтов: "На стадионе "СКА-Хабаровск" хороший дренаж,
не вижу причин для переноса матча с "Анжи"
Поле стадиона в Хабаровске прямо сейчас pic.twitter.com/WYkro8RSgY– ФК "Анжи" (@fc_anji) 7 августа 2017 г.
Sobakin94
А не надо было позволять сомнительному клубу выходить в РФПЛ!
20:11 7 августа
igogohruhru
перенесут
19:37 7 августа
odgsrres
crazysun78 Рыбаков то не видно... Так что все норм... ) Там диктор по стадику следит Здесь рыбы нет...
19:35 7 августа
Besedin Dmitry
Очень плохой мальчик, Миллер компенсирует!
19:34 7 августа
Очень плохой мальчик
Если матч отменят,кто компенсирует Анжи затраты на авиаперелеты туда-обратно?
19:22 7 августа
crazysun78
Вы вообще новости читали-смотрели?? Там все приморье затопило... примерно бочка воды на кв.м... Ждпути, дороги посмывало... Хабаровску еще повезло...
19:16 7 августа
Millwall82
Тут в вопросе в дренаже поля. Справиться - норм. Нет, ну перенос или технарь СКА.
19:03 7 августа
Millwall82
Да норм. Я много таких матчей помню в конце 90х, начале-середине нулевых.
19:01 7 августа
SP2
А точно! Тогда Лучточно так же выжили из ПЛ...
18:54 7 августа
SP2
О как быстро начали кампанию по выживанию СКА из Премьер-Лиги! Главное всё то же самое уже говорили то ли про Луч то ли про Океан. Осталось теперь ещё Спартаку там( о ужас!) сыграть вничью - и всё, судьба СКА будет решена.... а в Москве ливней, конечно, не бывает. И в Махачкале - тоже. Цирк!
18:53 7 августа
Zello
Кротов жалко, их теперь затопит (((
18:31 7 августа
crazysun78
Рыбаков то не видно... Так что все норм... )
17:46 7 августа
shpasic
нормально. когда-то Луч-Энергия в таких же условиях с Зенитом играл - на ютьюбе есть смешное видео с того матча.
17:41 7 августа
RSI
ivkoneff2008 Играть можно.... в водное поло)))
17:36 7 августа
ivkoneff2008
Играть можно.На качестве игры не сильно повлияет
17:23 7 августа