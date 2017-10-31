"Анжи" показал бурную реакцию Скрипченко на гол Яковлева в ворота "Ахмата"

"Анжи" в своем Твиттере опубликовал видеоролик с реакцией главного тренера команды Вадима Скрипченко на гол нападающего Павла Яковлева в ворота "Ахмата" (1:1) в матче 15-го тура чемпионата России. Махачкалинцы ушли от поражения, сравняв счет во встрече на 96-й минуте игры.

Напомним, после 15 туров "Анжи" располагается на 15-й позиции, набрав 13 очков. В 16-м туре махачкалинцы в гостях сыграют с "Амкаром". Встреча состоится 5 ноября. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Вчера в это же время⌛️ Гол Яковлева, эмоции Скрипченко и команды со скамейки запасных 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/7WgvwLAtSD – ФК "Анжи" (@fc_anji) 31 октября 2017 г.

Трансляция матча "Ахмат" - "Анжи"