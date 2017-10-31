21:28 | Футбол — РФПЛ

"Анжи" показал бурную реакцию Скрипченко на гол Яковлева в ворота "Ахмата"


"Анжи" в своем Твиттере опубликовал видеоролик с реакцией главного тренера команды Вадима Скрипченко на гол нападающего Павла Яковлева в ворота "Ахмата" (1:1) в матче 15-го тура чемпионата России. Махачкалинцы ушли от поражения, сравняв счет во встрече на 96-й минуте игры.

Напомним, после 15 туров "Анжи" располагается на 15-й позиции, набрав 13 очков. В 16-м туре махачкалинцы в гостях сыграют с "Амкаром". Встреча состоится 5 ноября. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Трансляция матча "Ахмат" - "Анжи"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
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