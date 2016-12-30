19:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" подтвердил отставку Врба

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"Анжи" в своем официальном твиттере объявил об отставке главного тренера Павла Врба. Экс-наставник сборной Чехии принял махачкалинцев в начале сезона. Под его руководством команда провела 17 матчей в чемпионате России, набрала 20 очков и завершила осеннюю часть сезона на 11-м месте.

По информации "СЭ", Врба в "Анжи" может сменить Сергей Ташуев, который уже работал в клубе в сезоне-2014/15 и вернул его в премьер-лигу. 

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Материалы REN-TV

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