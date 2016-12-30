"Анжи" подтвердил отставку Врба

"Анжи" в своем официальном твиттере объявил об отставке главного тренера Павла Врба. Экс-наставник сборной Чехии принял махачкалинцев в начале сезона. Под его руководством команда провела 17 матчей в чемпионате России, набрала 20 очков и завершила осеннюю часть сезона на 11-м месте.

По информации "СЭ", Врба в "Анжи" может сменить Сергей Ташуев, который уже работал в клубе в сезоне-2014/15 и вернул его в премьер-лигу.