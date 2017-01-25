"Анжи" подтвердил, что Яковлев остается в команде

"Анжи" на своем сайте подтвердил, что полузащитник Павел Яковлев продолжит карьеру в махачкалинском клубе. Ранее руководитель пресс-службы "Анжи" Айдемир Даганов сообщил "СЭ", что Яковлев останется в "Анжи" с понижением зарплаты.

Футболист разорвал контракт с махачкалинским клубом, чтобы перейти в "Крылья Советов". Однако регламент ФИФА не позволяет футболисту выступать в течение одного сезона за более чем два клуба. Павел, кроме "Анжи", был заигран в составе "Спартака-2".