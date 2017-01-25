18:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" подтвердил, что Яковлев остается в команде

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"Анжи" на своем сайте подтвердил, что полузащитник Павел Яковлев продолжит карьеру в махачкалинском клубе. Ранее руководитель пресс-службы "Анжи" Айдемир Даганов сообщил "СЭ", что Яковлев останется в "Анжи" с понижением зарплаты.

Футболист разорвал контракт с махачкалинским клубом, чтобы перейти в "Крылья Советов"Однако регламент ФИФА не позволяет футболисту выступать в течение одного сезона за более чем два клуба. Павел, кроме "Анжи", был заигран в составе "Спартака-2"

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/jakovlev_ostaetsja_v_anji250117/

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Материалы REN-TV

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