19:10 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" подтвердил, что Беленов присоединится к "Уфе"

0
0
0

"Анжи" на официальном сайте подтвердил информацию о том, что вратарь Александр Беленов присоединится к "Уфе" на тренировочных сборах. Ранее "СЭ" сообщал, что "Уфа" арендует 30-летнего вратаря до конца сезона.

"30-летний голкипер, отыгравший в текущем чемпионате все 17 матчей, с разрешения руководства ФК "Анжи" присоединится к "Уфе", которая с завтрашнего дня начнёт учебно-тренировочные сборы на Кипре в период с 26 января по 7 февраля 2017 года", – говорится в сообщении.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/belenov_v_ufe250117/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ