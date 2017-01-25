"Анжи" подтвердил, что Беленов присоединится к "Уфе"

"Анжи" на официальном сайте подтвердил информацию о том, что вратарь Александр Беленов присоединится к "Уфе" на тренировочных сборах. Ранее "СЭ" сообщал, что "Уфа" арендует 30-летнего вратаря до конца сезона.

"30-летний голкипер, отыгравший в текущем чемпионате все 17 матчей, с разрешения руководства ФК "Анжи" присоединится к "Уфе", которая с завтрашнего дня начнёт учебно-тренировочные сборы на Кипре в период с 26 января по 7 февраля 2017 года", – говорится в сообщении.