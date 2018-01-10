"Анжи" подписал защитника сборной Венесуэлы

Защитник эквадорского "Дельфина" и сборной Венесуэлы Джон Чансельор перешел в "Анжи", сообщает клубная пресс-служба. 26-летний игрок подписал контракт с махачкалинцами на два с половиной года.

Отметим, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Чансельор провел 38 матчей и забил три гола.

Официально - Джон Чансельор в #Анжи!

ФК "Анжи" заключил контракт с защитником сборной Венесуэлы Джоном Чансельором.

Контракт заключен на два с половиной года.https://t.co/qeiyNA5I7U pic.twitter.com/7RFHAcuPQw – ФК "Анжи" (@fc_anji) 10 января 2018 г.

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