15:35 | Футбол — РФПЛ

"Анжи" подписал защитника сборной Венесуэлы


Защитник эквадорского "Дельфина" и сборной Венесуэлы Джон Чансельор перешел в "Анжи", сообщает клубная пресс-служба. 26-летний игрок подписал контракт с махачкалинцами на два с половиной года.

Отметим, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Чансельор провел 38 матчей и забил три гола.

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http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/chansel_or_novichok_anji100118/

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