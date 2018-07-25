"Анжи" подписал контракт с 22-летним нападающим клуба ПФЛ

"Анжи" на официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим махачкалинского клуба ПФЛ "Легион Динамо" Амиром Мохаммадом. Финансовые условия сделки и срок соглашения не разглашаются. 22-летний игрок готовился к сезону-2018/19 вместе с клубом премьер-лиги.

– Конечно, я безумно рад! Это огромный шаг для меня перейти из второго дивизиона в команду премьер-лиги, – сказал Мохаммад. – Я очень благодарен "Анжи" за оказанное мне доверие и постараюсь помочь команде в новом сезоне. Первое время мне было непросто, но со временем я привык к новым требованиям и сейчас уже чувствую себя комфортно. За это большое спасибо ребятам, которые тепло приняли меня и помогли освоиться в коллективе.

В прошлом сезоне форвард принял участие в 31 матче, забив 11 мячей и получив 4 желтые карточки.

Таблица переходов РПЛ //

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