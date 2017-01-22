16:15 22 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" подписал Дудиева и Тетрашвили

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Защитники Аслан Дудиев и Гурам Тетрашвили подписали контракты с "Анжи", информирует пресс-служба махачкалинцев.

Дудиев в составе "Алании" в сезоне-2011/12 принял участие в Лиге Европы. В квалификационном раунде он сыграл против казахстанского "Актобе", а в раунде плей-офф – с "Бешикташем".

Дудиев успел сыграть на всех уровнях российского футбола. Во втором дивизионе защитник успел надеть футболку "Крылья Советов-СОК" и "Тольятти", с "Аланией" провел карьеру в премьер-лиге и первом дивизионе. В составе "СКА-Энергии" он выступал в ФНЛ, в премьер-лиге вместе с "Мордовией" и "Томью". В 2010 году футболист привлекался в молодежную сборную России, за которую сыграл два матча.

Тетрашвили, чья профессиональная карьера началась с 2007 году, выступал за команды "Автодор", "Алания-Д", "Машук-КМВ", Луч-Энергия и "Тосно". В его активе 250 матчей и 4 гола.

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Материалы REN-TV

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