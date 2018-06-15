"Анжи" подал документы для участия в премьер-лиге

Сегодня "Анжи" передал все необходимые документы для вступления в число участников премьер-лиги на следующий сезон, информирует официальный сайт клуба. Решение о приеме махачкалинской команды в РФПЛ будет принято на следующей неделе.

13 июня у пермского "Амкара" была отозвана лицензия на право выступать в высшем российском дивизионе. Согласно регламенту его место может занять "Анжи", имеющий соответствующие документы.

Напомним, что "Анжи" по итогам сезона-2017/18 покинул РФПЛ, уступив в стыковых матчах "Енисею" по сумме двух встреч.​