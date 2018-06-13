"Анжи" подает документы для участия в премьер-лиге

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов сообщил "СЭ", что клуб в ближайшее время подаст в РФПЛ документы для участия в чемпионате России. Сегодня РФС отозвал лицензию у "Амкара" на следующий сезон.

– "Анжи" будет играть в РФПЛ в предстоящем сезоне?

– Я еще раз могу подтвердить, что "Анжи" готов к выступлению в премьер-лиге. Мы сейчас связались с руководством РФПЛ, уточнили, какие документы, нам необходимо подать, чтобы заново вступить в премьер-лигу. Сейчас готовим бумаги.

– До какого числа должны подать документы?

– В ближайшее время. Как только мы узнали информацию об "Амкаре", поручил своим помощникам подготовить документам в ближайшие часы.

– У "Анжи" есть финансовые гарантии на сезон в премьер-лиге?

– Мы прошли уже лицензирование для участия в РФПЛ. Я так понимаю, что наши финансовые гарантии устроили комитет по лицензированию. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, что "Анжи" по итогам сезона-2017/18 покинул РФПЛ, уступив в стыковых матчах "Енисею" по сумме двух встреч.​

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