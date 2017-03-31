"Анжи" переиграл "Урал", "Томь" и "Арсенал" сыграли вничью в молодежном первенстве

"Анжи" обыграл "Урал" в матче 21-го тура молодежного первенства чемпионата России. В другой встрече "Арсенал" и "Томь" сыграли вничью.

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21-й тур

"Анжи" (Махачкала) - "Урал" (Екатеринбург) - 4:2 (2:2)

Голы: Алиев, 3 (1:0). Юсупов, 18 (1:1). Кузьмин, 27 (2:1). Глушков, 42 (2:2). Агабалаев, 54 - с пенальти (3:2). Агабалаев, 55 (4:2).

Судья: Родионов (Чехов).

31 марта. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена. 3-е поле".

"Арсенал" (Тула) - "Томь" (Томск) - 1:1 (0:1)

Голы: Антух, 12 (0:1). Мельников, 49 (1:1).

Судья: Матвеев (Иваново).

31 марта. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".