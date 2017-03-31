14:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" переиграл "Урал", "Томь" и "Арсенал" сыграли вничью в молодежном первенстве

0
0
0
0

"Анжи" обыграл "Урал" в матче 21-го тура молодежного первенства чемпионата России. В другой встрече "Арсенал" и "Томь" сыграли вничью.

Чемпионат России

Премьер-лига

Молодежные команды

21-й тур 

"Анжи" (Махачкала) - "Урал" (Екатеринбург) - 4:2 (2:2)

Голы: Алиев, 3 (1:0). Юсупов, 18 (1:1). Кузьмин, 27 (2:1). Глушков, 42 (2:2). Агабалаев, 54 - с пенальти (3:2). Агабалаев, 55 (4:2). 

Судья: Родионов (Чехов).

31 марта. Каспийск. Стадион "Анжи-Арена. 3-е поле".

 

"Арсенал" (Тула) - "Томь" (Томск) - 1:1 (0:1)

Голы: Антух, 12 (0:1). Мельников, 49 (1:1). 

Судья: Матвеев (Иваново).

31 марта. Тула. Стадион "ДЮСШ Арсенал".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/junior/2016-2017/

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Мыльная битва на поле брани...

Реанимация трупа киевских амбиций...

Гибель этих детей на нашей совести!...

"Холодным" Вороненков был выгоднее Украине...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...