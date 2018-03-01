"Анжи" передал деньги семьям погибших и пострадавших в результате обстрела в Кизляре

"Анжи" оказал материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате обстрела прихожан на территории храма Георгия Победоносца в Кизляре. Напомним, в воскресенье, 18 февраля, 22-летний вооруженный преступник расстрелял нескольких прихожанок Свято-Георгиевского собора Кизляра. Пять женщин погибли, еще четыре получили ранения. Жертв нападения похоронили на территории кизлярского храма.

Президент "Анжи" Осман Кадиев передал денежные средства в размере 500 тысяч рублей. Он передал деньги настоятелю Свято-Георгиевского храма Кизляра отцу Павлу Калинкину.

– Просим Вас, чтобы бы выразили семьям погибших наши глубокие соболезнования и слова поддержки в трудную для них минуту, – цитирует официальный сайт "Анжи" Кадиева. – А также передали им и пострадавшим денежные средства, которые собрали футболисты, тренерский штаб, руководство и сотрудники футбольного клуба "Анжи".