"Анжи" передал деньги семьям погибших и пострадавших в результате обстрела в Кизляре

"Анжи" оказал материальную помощь семьям погибших и пострадавших в результате обстрела прихожан на территории храма Георгия Победоносца в Кизляре. Напомним, в воскресенье, 18 февраля, 22-летний вооруженный преступник расстрелял нескольких прихожанок Свято-Георгиевского собора Кизляра. Пять женщин погибли, еще четыре получили ранения. Жертв нападения похоронили на территории кизлярского храма.
Президент "Анжи" Осман Кадиев передал денежные средства в размере 500 тысяч рублей. Он передал деньги настоятелю Свято-Георгиевского храма Кизляра отцу Павлу Калинкину.
– Просим Вас, чтобы бы выразили семьям погибших наши глубокие соболезнования и слова поддержки в трудную для них минуту, – цитирует официальный сайт "Анжи" Кадиева. – А также передали им и пострадавшим денежные средства, которые собрали футболисты, тренерский штаб, руководство и сотрудники футбольного клуба "Анжи".
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/anji_pomog_sem_jam_pogibshih_i_postradavshim_v_kizljare280218/