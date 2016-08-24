"Анжи" оштрафован на 120 тысяч рублей

Сегодня в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были вынесено решения относительно "Анжи". Как сообщает пресс-служба РФС, в соответствии со статьями Дисциплинарного регламента за необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц во время матча 4-го тура чемпионата России с "Рубином" махачкалинский клуб был оштрафован на 120 тысяч рублей, из которых 80 тысяч – за необеспечение безопасности на стадионе, а 40 тысяч – за массовое появление на поле посторонних лиц.