18:31 24 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Анжи" оштрафован на 120 тысяч рублей

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Сегодня в Доме футбола состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором были вынесено решения относительно "Анжи". Как сообщает пресс-служба РФС, в соответствии со статьями Дисциплинарного регламента за необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц во время матча 4-го тура чемпионата России с "Рубином" махачкалинский клуб был оштрафован на 120 тысяч рублей, из которых 80 тысяч – за необеспечение безопасности на стадионе, а 40 тысяч – за массовое появление на поле посторонних лиц.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/84721.html

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El Zorro

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